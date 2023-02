Dan malas para los estadounidenses a días de finalizar el mes de febrero

Millones de ciudadanos dejarán de recibir cupones de apoyo

Este programa fue creado para apoyarlos en la pandemia del COVID

Programa cupones alimenticios termina. Continúan las malas noticias para los estadounidenses, ya que se ha dado a conocer que millones de ciudadanos dejarán de recibir cupones de apoyo por parte del gobierno. Este programa de cupones se había creado durante la pandemia del coronavirus como una ayuda adicional en cuestión de los comestibles.

La noticia fue dada por el Departamento de Agricultura (USDA), quienes son los encargados de proporcionar el apoyo con el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, o SNAP. De igual manera, se ha mencionado que hay un gran impulso para asegurarse de que no se sorprendan.

Programa de cupones alimenticios termina pronto

Fueron varios funcionarios de todo el país, los encargados de proporcionar la información a través de mensajes de texto, mensajes de voz, correo postal, volantes y publicaciones en las redes sociales. Informando a los beneficiarios que dejarán de recibir cupones de alimentos adicionales.

“Uno de los escenarios que no quieres ver es la primera vez que se dan cuenta de que está en la fila para pagar en la tienda de comestibles”, dijo Ellen Vollinger, funcionaria del Centro de Investigación y Acción de Alimentos, una organización sin fines de lucro, según la Agencia The Associated Press.