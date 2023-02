El trabajo que se realiza en las casas de limpieza, se establece entre el empleado y el empleador, sin embargo, no cuentan con seguro médico, ni un contrato, mucho menos se puede recurrir a una defensa en caso de irregularidades, por lo que esta mujer decidió poner fin a la relación con sus patrones y decidir ella quién escoger como jefes por no sufrir más la mala paga, se informa sobre el caso de mujer que rechaza limpiar casa en Estados Unidos.

La mujer habló muy indignada por la forma en que siente que es tratada por sus jefes, ya que siente que no le pagan lo justo y no lo permitirá, ya que considera que cobrar menos sería regalar su trabajo. Este es un caso típico de mala paga que se da muchas veces en los trabajos de casa, ya que no hay una ley que obligue a las personas a dar un pago justo o establecer un tope salarial.

Mexicana rechaza limpiar casa: “YO RECHAZO A LA GENTE”

A través del video dijo: “Me acaba de hablar una clienta que yo no quiero, una clienta hindú que no paga bien y me siento muy orgullosa de llegar a un punto donde yo desecho a la gente, porque entendí que quien no paga no es cliente, quien no paga nada más es un abusador que quiere que tú hagas cosas gratis por ella. Esa casa necesita 8 horas de trabajo porque nunca me habla, o sea no quiere quincenal, ni semanal ni mensual, ella quiere cuando le da la gana”.

Y arremetió contra su nacionalidad: “Es una persona hindú y me da lástima decir: ‘ay los hindús, a los mexicanos, a los güeros’, me da lástima que así pensemos, pero con la experiencia te das cuenta que mucha gente de ciertas culturas así es, así pagan, esa persona no es cliente esa persona necesita que alguien le regale el servicio gratis que no voy a ser yo, ya le mandé otra chica que le está haciendo el trabajo y me está hablando a mí”. Para ver el video haz click aquí. Archivado como: Mexicana rechaza limpiar casa