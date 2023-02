Ahora anuncian la llegada de nuevos pagos directos mensuales de hasta $500 dólares mismo que tendrá que ser reclamado durante las próximas 24 horas, pero cabe señalar que no todos califican para recibir los nuevos pagos, en las siguientes líneas te decimos cómo y quiénes podrán reclamar el efectivo. Archivado como: Pagos directos mensuales EEUU.

Pagos directos mensuales EEUU. Los apoyos económicos no paran y siguen llegando a bolsillos de millones que residen en EEUU. En pleno domingo dan a conocer que tan solo queda menos de 24 horas para que los estadounidenses puedan reclamar el apoyo económico de hasta $500 dólares en forma de pagos directos mensuales.

Se insta a la población estadounidense al estar al pendiente sí se encuentra dentro de la lista de las personas elegibles para recibir los cheques de ayuda mensuales, ya que pasado el tiempo límite de reclamo será imposible obtener el efectivo si no se tomó el tiempo de realizar su solicitud.

Los cheques serán entregados durante dos años a las personas elegibles

De acuerdo a lo señalado a través del portal del medio británico de The Sun, el dinero va destinado para los residentes de bajos ingresos para ayudarlos a cubrir las “necesidades básicas” del hogar, eso también lo indica la investigación no partidista The Harkin Institute , que ayudó a lanzar el programa UpLift.

Según el medio citado, un estudio demostró que el 25% de los habitantes de Iowa gastan más de un tercio de sus ingresos en pagos de su vivienda (propia o alquilada) dejando poco para alimentos, cuidado de niños o atención médica básica de la familia, razón por la que el programa decidió apoyar con cheques mensuales de hasta $500 dólares. Archivado como: Pagos directos mensuales EEUU.