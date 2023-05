Acusan al productor de Hoy Día de ser «lo peor»

Lo tacharon hasta de discriminación

Dan a conocer lo que pasa detrás de cámaras en el programa

La galardonada cadena televisiva, Telemundo, se ha visto afectada en meses recientes, no solamente perdieron una demanda contra la «Reina del Pacífico», sino que también se descubrió que el productor de «Hoy Día» maltrata a todo el elenco de su programa y lo tachan de ser «lo peor».

Diógenes Lluberes es actualmente el productor del programa, quien ha sido señalado por portarse de una «terrible» manera con los famosos y aseguran que hasta fue discriminatorio con varios del cast, dan a conocer los regaños que sufrieron.

Aseguran que el productor de Hoy Día maltrata a todo su elenco

¿Cuál es el contexto de todo?, una cuenta de Instagram relacionada a noticias de Telemundo, dio a conocer lo que pasó el pasado 24 de mayo aproximadamente a las 6 am cuando el productor, Dio Lluberes llamó a todo el elenco para una reunión de emergencia, sin excepciones.

Estando ahí tanto conductores, productores y escritores, la primera en ser regañada de una fuerte manera por el productor fue Chikybombom, a quien le dijo que también era Dominicano y que él sabía que ella provenía de una familia con estatus social bajo donde la gente no sabe leer, sin embargo, todo se cayó cuando este le dijo que no era posible que después de 6 meses no supiera leer, para después aventarle un lápiz y decirle «Métetelo en la boca y aprende a hablar».