El conocido de Checo Pérez mencionó que luego de que el tapatío se haya llevado el premio mayor, su ‘peor’ borrachera se habría convertido en lo ‘más viral’. “Es que ahora de plano desconocimos a Sergio. En realidad, él es muy tranquilo y para su mala suerte, la peor borrachera que se pone en su vida se volvió viral en todo el mundo, porque las fotos que le tomaron en un yate, despeinado, con la ropa mal puesta y cayéndose de borracho , no lo representan”. contó a la revista. Archivado como: Problemas Checo Pérez y esposa

Un persona cercana a Checo Pérez, habló con la revista Tv Notas en donde habló de la relación que estarían llevando su esposa y el tapatío actualmente, y las declaraciones que hizo no fueron del todo positivas para el piloto de carreras. Pues, a través de la revista mexicana, el supuesto conocido Checo habría dado a conocer que su matrimonio está en peligro.

Problemas Checo Pérez y esposa: Checo y Carlota habrían tenido una ‘fuerte pelea’

Además mencionó la persona quien está en anonimato, que a Checo estaba muy avergonzado. “Las fotos de él muy cariñoso con una rubia, fueron la cereza del pastel; a Sergio se le caía la cara de vergüenza”. La persona que se mantiene en anonimato, que sería alguien cercano al conductor tapatío, dijo que Carlota se encontraba muy dolida ante toda la situación, incluso aseguró a la revista, que no lo perdonó así como Checo lo había comunicado…

“No, no lo perdonó, le dijo que ella tenía gente de confianza trabajando con él y que ellos le confirmaron que sí le puso los cuernos con la rubia”. Contó el informante para la revista Tv Notas. Además mencionó que el le rogó para que no lo dejara y que ella lo corrió de la casa. ” le dijo que cuando terminara las carreras que le faltan, tomara sus cosas y se fuera, que por el momento no quería estar a su lado y tenía mucho en qué pensar”, informó a la revista mexicana. Archivado como: Problemas Checo Pérez y esposa