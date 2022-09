Priscila Ángel causa preocupación entre sus seguidores

La esposa de El Temerario confiesa enfermedad

“Dios le dé su sanación”, expresan algunos admiradores

Priscila Ángel, quien saltó a la fama por formar parte de la agrupación musical Priscila y sus balas de plata a finales de la década de los noventa, causa preocupación entre sus seguidores al confesar enfermedad, por lo que de inmediato las muestras de apoyo y cariño para la esposa de El Temerario se hicieron presentes.

Con más de 300 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram, la joven artista, quien se presenta ahora como cantautora católica y empresaria, hace varias semanas estuvo en boca de todos luego de que aclarara que no vive una crisis en su matrimonio con Gustavo Ángel, dejando atrás los rumores que surgieron en redes sociales.

“Me tocó un esposo muy bueno”, asegura Priscila Ángel

En esa ocasión, a su llegada a un evento en la Ciudad de México (cabe recordar que desde hace varios años radica junto a El Temerario y sus tres hijos: Sara, Gustavo y Alejandro, en EEUU), Priscila Ángel fue cuestionada respecto a sí era verdad que atravesaba una crisis en su matrimonio, incluso que había la posibilidad de un divorcio.

“Ay, no, no, para nada. No hemos tenido ninguna crisis. Bendito sea Dios no hemos tenido crisis porque me tocó un esposo muy bueno. Un esposo muy tranquilo, muy de casa y yo hago mi mejor esfuerzo, ¿verdad? Los dos ponemos de nuestra parte. Hemos puesto a Dios como centro de nuestra familia y hemos decidido permanecer juntos hasta el final de nuestros días”, dijo la también llamada Princesa del acordeón.