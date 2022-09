Y es que mientras la corresponsal de ‘Chisme no Like’ aseguró que Ana Araujo estaría dentro de la lista de testimonios de la defensa de Pablo Lyle, con todo y que están separados y ella le habría pedido el divorcio, lo más impactante vino cuando se dijo por qué la viuda de Juan Ricardo Hernández no sería llamada a testificar a favor de su fallecida pareja.

Ahora, la defensa de Pablo Lyle sacó las garras para defenderlo y a través del medio ‘ Chisme no Like ‘, se supieron detalles que pudieran jugar a favor del actor para que su condena sea mínima y pueda salir de la cárcel en poco tiempo, en caso de ser encontrado culpable de asesinato el próximo 30 de septiembre.

Marcela Arce, viuda del hombre que habría muerto por culpa de Pablo Lyle se ha negado a declarar porque tendría que decir que a Juan Ricardo Hernández le gustaba tomar mucho y esa sería un arma para la defensa del actor mexicano: “Alguien le chocó el coche antes, pero se dice que esa noche él había estado en una fiesta y ella lo habría sacado de ahí”, manifestó la corresponsal de Chisme no Like a Javier Ceriani y Elisa Beristain.

Sin embargo, la corresponsal de ‘Chisme no Like’ manifestó que la defensa del actor está poniéndola como parte de los testigos a favor de Pablo Lyle: “Supimos que Ana, la ex esposa de Pablo también está en la lista de testigos por eso ella no puede ir a ninguno de estos días de juicio”, aseguró.

A través del video de YouTube en donde ‘Chisme no Like’ informa las esperanzas para Pablo Lyle, la gente dejó sus impresiones sobre el caso y sentenció: “Sólo falta que digan que el sr se bajó, les tocó el vidrio del carro y les dijo quiero que me maten…O SEA NO MA…”, “Este actor Pedro Lyle mexicano se observó en el vídeo la agresión directa al anciano muerto con un golpe fuerte que cayó y murió sin tan siquiera auxiliarlo”, “Muy objetivo este caso. El video habla por sí solo. No busquen 5 patas al gato. La Justicia es la justicia”.

"Quiera Dios y se haga justicia, si es culpable Pablo que lo enjuicien, pero si al contrario el que murió fue el que buscó problema y provocó esta situación, entonces que la balanza se incline a favor del inocente", "No, la verdad el hecho de que el señor fuera un borracho o un agresivo NO justifica y NO atenúa el delito", "Sí, sí importa que el señor salió de su coche a buscar problemas y ya se sabe lo que le pasó", "Creo que un par de años en la prisión sería justo porque el señor también tuvo la mitad de la culpa por altanero", opinaron más personas.