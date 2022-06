Este domingo se lleva a cabo la 75° entrega anual de los Premios Tony

En esta ceremonia, se premia a lo mejor de la cartelera en Broadway en 2021-2022

Ariana DeBose es la encargada de conducir la noche más importante del teatro La fiesta del teatro en Estados Unidos ha llegado y este domingo se realiza la 75° entrega anual de los Premios Tony, en la que se premia a lo mejor de la cartelera en Broadway en 2021-2022, y que este año funge como anfitriona Ariana DeBose, desde el escenario del Radio City Music Hall de Nueva York. Elegir a DeBose como conductora de los premios Tony es una forma de reconocer a esta joven actriz, que en 2018 fue nominada al Premi Tony a la mejor actriz de reparto de un musical, por su papel de Donna Summer en el musical “Summer: The Donna Summer Musical”, pero ella ya tenía un camino recorrido en los escenarios. Más sobre la conductora de los Premios Tony Ariana DeBose ha participado en montajes como “Hamilton, Motown: The Musical”, en 2013, y “Pippin” por mencionar algunas, y a inicios de este año participó en la adaptación cinematográfica de “West Side Story” de Steven Spielberg, donde interpretó el papel de Anita, por el cual ganó el Oscar a mejor actriz de reparto. Para la ceremonia, que se espera tenga una duración de tres horas,se contará con las actuaciones en vivo de Bernadette Peters, Billy Porter, The New York City Gay Men’s Chorus, los miembros originales del elenco de Broadway de “Spring Awakening” y números de los musicales nominados: “A Strange Loop”, “Company, Girl From the North Country”, “MJ”, “Mr. Saturday Night”, “The Music Man”, “Paradise Square” y “SIX: The Musical” (Archivado como: Premios Tony, la noche más importante del teatro. Tony Awards 2022).

Los homenajeados de la noche Los homenajeados de la noche serán Angela Lansbury, quien recibirá el Premio Tony Especial por su trayectoria en el teatro; Robert E. Wankel, recibirá el premio Isabelle Stevenson Tony y a James C. Nicola se le otorgará un Premio Tony Especial, de acuerdo con información de El Universal. Los montajes favoritos de esta noche son “A Strange Loop” con 11 nominaciones, el cual aborda la historia de Usher, un escritor queer que escribe un musical sobre un escritor queer negro que escribe un musical; “MJ” con 10 nominaciones, en este musical se muestra a Michael Jackson mientras se prepara para la gira mundial Dangerous de 1992 (Archivado como: Premios Tony, la noche más importante del teatro. Tony Awards 2022).

Nominados a los Premios Tony “Paradise Square” con 10 nominaciones y aborda el conflicto entre los estadounidenses de origen irlandés y los estadounidenses de raza negra durante la Guerra Civil y Company con 9, en ella se muestra los problemas maritales de varias parejas, a través de los recuerdos de uno de sus amigos. Entre los nominados a mejor obra en los Premios Tony se encuentran: Clyde’s- Hangmen- The Lehman Trilogy- The Minutes- Skeleton Crew, mientras que para Mejor musical: Girl From the North Country- MJ- Mr. Saturday Night- Paradise Square- SIX: The Musical- A Strange Loop (Archivado como: Premios Tony, la noche más importante del teatro. Tony Awards 2022).

Ganadores de los Premios Tony hasta el momento Hasta el momento de la redacción de esta nota, se han entregado los siguientes Premios Tony: Company, en la categoría de mejor reestreno de un musical / A Strange Loop: Michael R. Jackson, en la categoría de mejor libreto de un musical / Matt Doyle (Company), como mejor actor de reparto de un musical. También, se llevarán un premio a casa: Take me out, como mejor reestreno de una obra de teatro / Phylicia Rashad (Skeleton Crew), como mejor actriz de reparto de una obra de teatro / Marianne Elliott (Company), en la categoría de mejor dirección de un musical (Archivado como: Premios Tony, la noche más importante del teatro. Tony Awards 2022).