Ingeniero Google inteligencia artificial: ¿Cómo se defiende la empresa?

Por su parte, la empresa destacó que lo mencionado por su colaborador no está sustentado, ya que su programa llamado LaMDA (Modelo de lenguaje para aplicaciones de diálogo) no trasgrede las políticas de ética. No obstante, el especialista en programación de 41 años siguió defendiendo su postura,y mantuvo públicos sus descubrimientos.

Hace unos meses, Lemoinese apuntó para probar el programa LaMDA, durante las siguientes semanas mantuvo una conversión constante con este sistema, le habló sobre religión y otros temas espirituales, también le hizo diferentes cuestionamientos para saber si podía tener actitudes de rechazo o discriminación. Información por New York Times.