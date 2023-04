Piqué se mete con los mexicanos señalando que “no los puede tocar”

Gerard Piqué se encuentra en el ojo del huracán

Una vez más, el exfutbolista y expareja de Shakira, Gerard Piqué, se encuentra en el ojo del huracán, esta vez debido a un comentario que no le terminó por agradar mucho a los mexicanos, pues mencionó que “no los puede tocar”.

El comentario generó una oleada de descontento en los comentarios del video, así como en distintas redes sociales argumentando que el comentario del exfutbolista estuvo de más, donde los internautas se metieron contra él y la Kings League.

A través de TikTok, el video de Piqué se hizo viral entre la comunidad de habla hispana, pues el exfutbolista señaló en un stream de la Kings League un comentario despectivo que no le terminó por agradar a los mexicanos.

“A ver, algo por lo que no me pueda caer hate, a los mexicanos no los puedo tocar… mmm…”, señaló el exfutbolista, el significado de la frase fue recibido de diferente manera para los usuarios mexicanos, pues dicha declaración dio mucho de qué hablar.