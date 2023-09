Fiscal pide que se impute a hijo de Biden antes de finales de septiembre

De acuerdo con The Associated Press, los fiscales federales planean pedirle a un gran jurado que acuse al hijo del presidente Joe Biden.

Biden fue acusado en junio por no pagar más de $100,000 dólares en impuestos de más de 1,5 millones entre 2017 y 2018, entre otras acusaciones.

Hasta el momento, se conoce que los cargos que se plantean presentar contra Biden no son claros y las autoridades no revelaron mayor información.

Además, informaron que estuvo siendo investigado por fiscales federales por sus negocios, declaró AP. Por el momento, no hay mayores detalles al respecto.

Esta acusación surgió debido a que se le denunció de tener un arma de fuego mientras consumía drogas, según informó The Associated Press.

Los cargos exactos que enfrentaría el hijo del presidente no quedaron claros de inmediato, de acuerdo con la información de la agencia AP.

La jueza Maryellen Noreika, se encuentra investigando la situación y no han mayores detalles sobre las acusaciones que ocurrieron al respecto.

Las acusaciones contra Biden

De acuerdo con The Associated Press, Biden fue acusado en junio de dos delitos menores por no pagar más de $100,000 dólares en impuestos.

Estas acusaciones previas han contribuido a la percepción de que Hunter Biden es un punto vulnerable para la administración Biden.

Se esperaba que se declarara culpable en julio, después de llegar a un acuerdo con los fiscales, destacó la agencia AP. PARA VER VIDEO DA CLIC AQUÍ.

Al declararse culpable, planeaban recomendar dos años de libertad condicional, aunque eso no ocurrió. Aunque la situación se desmoronó durante el juicio.