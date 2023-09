Múltiples heridos tras choque de autobús escolar en Pensilvania

De acuerdo a la información publicada por el portal de The Sun US, se reportó un accidente este miércoles seis de septiembre.

Decenas de heridos en accidente

También se informó que los dos conductores involucrados en el terrible accidente fueron trasladados al hospital con heridas moderadas.

The Sun US, señaló que los estudiantes se encuentran cursando los grados K-8 y sufrieron heridas que no ponen en riesgo su vida.

Sin embargo, los 49 menores fueron trasladados al hospital al igual que los conductores para tener una evaluación de lo ocurrido.

De igual manera, el medio anteriormente mencionado, señaló que un video de la escena mostró graves daños en la parte delantera del autobús.