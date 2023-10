6 películas LGTBIQ+ que puedes ver en Amazon Prime

No te las pierdas en Amazon Prime

Estas películas, junto con muchas otras en la plataforma, ofrecen una perspectiva auténtica de las experiencias de la comunidad LGTBIQ+.

In From The Side del año del 2022 es una de las películas gay de Amazon Prime Video, que es necesario rentar para poder verla.

En la trama de esta cinta podemos seguir a Mark (Alexander Lincoln) y a Warren (Alexander King), ellos son dos jugadores de rugby.

Se conocen en una noche de borrachera y empiezan a tener una aventura juntos. Sin embargo, se encuentran en una posición comprometedora debido a que ambos tienen pareja.