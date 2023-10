El video de Ricky Martin tomando el sol sin ropa

El boricua compartió que estaba evitando las líneas de bronceado, además de decir: «Gracias, de nada, al ritmo del tema Peace of mind.

No pasó mucho tiempo para que sus admiradores, así como varios famosos, lo llenaran de halagos luego de que compartiera esta ‘candente’ publicación.

Cabe recordar que en julio pasado informó que, tras seis años de matrimonio, estaba en proceso de divorcio de su ahora ex pareja Jwan Yosef.

El próximo 24 de diciembre, el ex integrante del grupo Menudo cumplirá 52 años de edad y tal parece que en su mejor forma física.

«¿Cuántos están viendo el video con el video girado?», «Le hice zoom y tú también, no te hagas», «Querido, gracias por este adelanto navideño», expresaron más personas.

Su ex no quiere quedarse atrás y Ricky reacciona

Contrario a lo que se pensaría, a pesar de su separación, Ricky Martin y su ahora ex quedaron en los mejores términos.

Jwan Yosef no dudó en compartir en sus redes sociales una atrevida sesión de fotos que hizo para una revista y hasta Ricky reaccionó.

Dueño de un espectacular cuerpo, el artista plástico subió la temperatura con estas imágenes tal como lo hizo su marido en el video en que aparece sin ropa.

El intérprete de temas como María, Livin’ la vida loca y She bangs, no lo pensó mucho para darle un like.