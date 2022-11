Si bien es cierto que todavía quedan 13 escaños más al Congreso estadounidense por determinar y que no todo está definido, el panorama luce desalentador para los demócratas, que apenas hace unos días celebraban haber conseguir la mayoría en el Senado.

Hasta ahora, los republicanos tendrían bajo su dominio 217 asientos de la Cámara de Representantes, mientras que los demócratas solo contarían con 205 asientos . Este resultado preliminar significaría un golpe contundente para los demócratas que han perdido ya 8 bancas frente a los republicanos, según The Associated Press.

La Cámara de Representantes juega un papel importante especialmente en lo que se refiere a política fiscal y a gasto público, así que Biden podría tener serios problemas para desarrollar su agenda política si es que no consigue el apoyo de los representantes para los proyectos que espera desarrollar en los próximos meses.

Ventaja para los demócratas

Aún así, los demócratas siguen teniendo una enorme ventaja y es que no solo consiguieron recuperar algunas gobernaciones sino que lograron mantener la mayoría en el Senado al arrebatarle un escaño a los republicanos en el estado clave de Pensilvania. VER DATOS AQUÍ.

Los resultados electorales no han sido lo que los republicanos esperaban, pero han conseguido algo de oxígeno con los nuevos puestos en la Cámara de Representantes. Por lo pronto, se espera que este martes 15 de noviembre el expresidente Donald Trump emita un anuncio en relación a su posible candidatura a la presidencia, recordó The Associated Press.