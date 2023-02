El representante de la artista compartió que en la presentación del pasado fin de semana, llamada ‘Paquita y sus amigos’, tuvieron mucho éxito, aunque diría algo que tomó por sorpresa a todos: “Es triste ver cómo la edad nos va mermando… Ella siempre fue una artista que no usó maquillista ni peinador ni nada, y ahora en este último show que hicimos, me dijo que ya se le cansaban mucho sus brazos para peinarse, que se sentía muy cansada”.

¿Hay Paquita la del Barrio para rato?

Antes de dar por finalizada esta entrevista para Imagen Entretenimiento, Paco Torres comentó que Paquita la del Barrio ha dicho que ella nunca dirá adiós a los escenarios hasta que Dios se lo diga: “Pero, si el público lo sabe entender, si lo saben ver, pueden entender que son sus últimos pasos, tristemente, nadie queremos aceptarlo así”.

“Ella no quiere lucrar, porque si fuera una artista que dijera que hará su gira del adiós y que cobraría el doble o el triple, ella sería más inteligente y no lo ha querido hacer así. Ha dicho que va a parar hasta que Dios le diga ‘hasta aquí’. Yo les ruego, les pido, que si van a un show de Paquita, no se lo pierdan porque son sus últimos pasos por el escenario. No quiero decir porque vaya a morir, es porque es el ciclo de cada persona”, finalizó Paco Torres (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).