Señora Rosa sube inesperado video a sus redes sociales

La mamá de Jenni Rivera, acompañada de su hija menor Rosie, explota y dice que tiene derecho de hablar de sus hijos y nietos

“Puede hablar cuando le dé su regalada gana” ¡No pudo más! A raíz de la trágica muerte de la Diva de la Banda, y luego de los pleitos entre algunos integrantes de su familia, la Señora Rosa, mamá de Jenni Rivera, ha sido criticada por los internautas ahora sí que por cualquier cosa, pero recientemente explotó y dijo que tiene derecho de hablar de sus hijos y nietos cuando ella lo decida. Acompañada de su hija menor Rosie, quien le había llevado un calendario que mandaba a hacer hace tiempo y que incluía los cumpleaños de todos Los Rivera, la también llamada Gran señora compartió este video en su canal oficial de YouTube, el cual ha tenido mucho éxito y que a la fecha tiene más de 220 mil suscriptores. Mucha atención… “Tengo derecho de hablar de mi descendencia”, dice la Señora Rosa Sin esperar mucho tiempo, la Señora Rosa se expresó de la siguiente manera: “¿Que me voy a callar ‘la trompa’ y no voy a hablar de toda mi descendencia, de todos mis hijos, de los hijos de Jenni, de los nietos de Jenni? ¿Que no voy a hablar que porque voy a monetizar? Todos monetizan, ¿nomás les puede que yo monetice?”, dijo con evidente molestia. “Veremos si nos callan ‘la trompa’ o nos demandan, lo dudo, porque si yo la parí (refiriéndose a su hija Jenni Rivera) no pueden demandarme a mí”, comentó ‘La gran señora’, por lo que su hija Rosie le preguntó a quién se dirigía y le dijo que a los medios de comunicación les gustaba que ellos como familia estuvieran siempre peleados.

Señora Rosa confiesa que ya no ha soñado con Jenni Rivera Luego de que se calmaran los ánimos, y asegurar que es muy difícil que los propios hijos de la Diva de la Banda o alguien más la demanden por hablar de ella en su canal de YouTube, la Señora Rosa, a diferencia de Rosie, confesó que ya no ha soñado con Jenni Rivera. La empresaria y youtuber compartió que en esta ocasión su sueño fue más bonito. “Antes la soñaba viva, que nunca había fallecido y ella me decía que teníamos que trabajar, seria, y ahora estaba feliz, estábamos platicando como si nada y ya cuando me desperté no me dolió tanto, obviamente, pero ayer y hoy si la necesité, la extrañé mucho, no sé por qué. Hay días que de repente la extrañas y ayer fue uno de esos días”, comentó.

“Nadie me va a poder quitar el amor que le tengo a mi familia”: Rosie Rivera Tanto la Señora Rosa como Rosie Rivera se dieron tiempo de hablar de Juan Rivera, su hijo y hermano, respectivamente, que en estos momentos está dentro del reality show La Casa de los Famosos, transmitido por Telemundo. En poco tiempo, se ha convertido en uno de los favoritos del público. Madre e hija agradecieron el apoyo que le han mostrado, pero de nueva cuenta Rosie fue la que hizo una inesperada confesión. “Nadie me va a poder quitar el amor que le tengo a mi familia, rehúso a que se me muera este amor, aunque nunca me hablen, aunque estén enojados, aunque ellos hablen mal de mí, pase lo que pase, rehúso a dejar de amar a mi familia por mí, yo he decidido amar a mi familia toda la vida”, dijo la empresaria y youtuber (Archivado como: Señora Rosa, mamá de Jenni Rivera, explota y dice que tiene derecho de hablar de sus hijos y nietos).

Le expresan su apoyo a la Señora Rosa, mamá de Jenni Rivera Rosie Rivera fue enfática al decir que, a pesar de los dimes y diretes, principalmente con los hijos de su hermana Jenni Rivera, tanto ella como la Señora Rosa seguirán queriendo a su familia. La gran señora recibió mensajes de apoyo de parte de sus seguidores luego de ver este inesperado video en su canal oficial de YouTube. “Usted es la madre de Jenni Rivera y puede hablar cuando se le pegue su regalada gana”, “Dios la bendiga, no haga caso de esas estupideces, su hija la adoraba, también a Juan y a Rosie, con eso basta para que ustedes tengan el apoyo de muchas personas”, “Tiene todo el derecho de hablar de su hija, nadie se lo puede quitar”, “No haga caso de la gente envidiosa y que soporten”, se puede leer en más comentarios (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

