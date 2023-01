Pamela Anderson habla sobre como fue revivir el escándalo de su video sexual

‘Pamela, a love story’ es su nuevo documental a estrenar

Tuvo que revivir el trauma tras el lanzamiento de ‘Pam & Tommy’

Se ha lanzado el tráiler oficial del nuevo documental de Pamela Anderson titulado ‘Pamela, a love story’ donde Anderson habla sobre el resurgimiento del escandalo que la rodeo por su video sexual con su ex esposo Tommy Lee. Pamela asegura nunca haber tenido el control de la narrativa y espera poder tomarlo ahora.

El escándalo habría sido traído de nuevo a la luz tras el lanzamiento de la mini serie de Hulu, ‘Pam & Tommy’, protagonizada por Lily James, Sebastian Stan y Seth Rogen. La mini serie retrata los momentos de terror que Pamela Anderson vivió a mediados de los 90’s cuando su video sexual junto a Tommy Lee fue filtrado.

‘Pam & Tommy’ y las consecuencias para Pamela Anderson

A inicios de febrero de 2022, la plataforma de Hulu habría estrenado la mini serie ‘Pam & Tommy’ con Lily James, Sebastian Stan y Seth Rogen como protagonistas. La historia seguiría el romance entre la actriz y el músico tras conocerse y contraer matrimonio rápidamente, mientras que Rogen se encargó de encarnar al hombre que filtró la cinta de Pamela y Tommy Lee.

La serie generó polémica entre el publico debido a que Pamela Anderson aseguró que no se le pidió ninguna autorización para la realización de la mini serie. Siendo que tocaba un teman muy sensible para ella, ya que se trata de un video en el que mantiene relaciones sexuales con su ex esposo Tommy Lee, fue una producción muy criticada por sacar el tema a la luz nuevamente después de años.