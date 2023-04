Paco Villa es uno de los narradores estrellas del canal deportivo de TUDN y dijo que su padecimiento fue detectado en un hospital de Doha, Qatar, durante los primeros días de la Copa del Mundo de 2022, por lo que su estancia allá no fue del todo agradable, pues regresó a su país con la mala noticia.

Paco Villa cáncer: DA LA TERRIBLE NOTICIA

En su cuenta de Twitter, el comentarista deportivo mexicano, fue claro y directo al dar a conocer la terrible enfermedad que padece: “Les platico que estoy en un tratamiento por un Cáncer que me detectaron hace algunos meses. Me siento muy agradecido con la vida que he tenido y también con este momento”

Y agregó para darle confianza a sus seguidores: “Se los digo para que si me ven por ahí, sepan que estoy bien y con mucha fe”, por lo que de inmediato recibió muchos mensajes de buenos deseos y pronta recuperación para este mal que lo aqueja en estos momentos. Para ver el video haz click aquí. Archivado como: Paco Villa cáncer