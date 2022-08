Sin embargo, comenzó a salir con el exfutbolista Marc Crosas con quien se vio en un concierto y en varios restaurantes por lo que medios como ‘Chisme no Like’ aseguraron que ella le mandó los papeles del divorcio a Pablo Lyle, quien arrepentido le pidió otra oportunidad, pero supuestamente ya la mexicana no se lo permitió.

¿El divorcio se confirmará pronto?

Ana Araujo y Pablo Lyle llevarían distanciados desde el mes de diciembre, según lo comentado por ‘Chisme no Like’, sin embargo, ‘el amigo cercano’ a la pareja, entrevistado por ‘TvNotas’, manifestó que el responsable de todo es el actor pues no sólo su situación complicó todo, sino que en su depresión, animó a su esposa a buscar el amor por otro lado.

“Hace unos meses, en un arranque de desesperación y tristeza, Pablo le llamó a Ana y le dijo que ya no podía más, que estaba harto de su situación, que no tenía esperanza de evitar la cárcel y que no sabía cuánto tiempo pasaría allí”, se puede leer en la declaración que el allegado a ambos dijo a TvNotas. Nadie ha confirmado oficialmente la separación y menos el divorcio, pero en tanto no se resulta la situación legal del actor, las cosas no marchan bien entre ellos.