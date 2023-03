La familia de la víctima parece que no se quedó con los brazos cruzados tras la sentencia pues ahora buscan una recompensa millonaria por la muerte de Juan Ricardo Hernández, cuando aparentemente se había dicho que aceptarían el veredicto de la jueza Marisa Tinkler, sin embargo, ahora trasciende que buscan dinero .

Pablo Lyle se encuentra desde hace semanas recluido en prisión tras ser sentenciado a 5 años de cárcel y 8 años de libertad condicional tras ser declarado culpable por el homicidio involuntario del señor Juan Ricardo Hernández pero las cosas no parecen calmarse para el mexicano, pues se informó que la nueva demanda en su contra.

“En estos momentos están demandados Lucas Delfino y Pablo Lyle. El caso está vigente, está en las cortes de Miami-Dade, no tenemos más detalles al respecto de cuándo será la próxima audiencia o cuáles son las propuestas para llegar a un acuerdo porque como sabemos esos temas se mantienen confidenciales, aún fuera de la vista de la corte…”, dijo la abogada Sandra Hoyos.

¿Podría librarse de pagar la millonaria cantidad?

¿Aún hay esperanza para Pablo Lyle y su cuñado de salvarse de no pagar tanto dinero? La abogada Sandra Hoyos explicó: “Entonces hasta que no lleguen a un acuerdo, no tendremos esos detalles o hasta la próxima audiencia donde tendremos más información de si esto va hacia juicio o hasta una conciliación sobre lo que está pidiendo la parte afectada”.

Pero la suma millonaria es fuerte: “Sabemos o hemos escuchado que es entre 1 millón, o cinco millones (de dólares) pero obviamente esa información no se puede confirmar en estos momentos”, finalizó la abogada; de resultar perdedores en dicha demanda, la familia de Pablo Lyle y su cuñado se verían seriamente afectados económicamente. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE LO QUE LA ABOGADA DIJO DE PABLO LYLE.