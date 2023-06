De manera constante los apoyos económicos llegan a los bolsillos de residentes de EEUU, ya sea de manera de reembolsos por impuestos o como forma de solventar los gastos básicos del hogar, pero cabe señalar que no todos califican para recibir los nuevos pagos, en las siguientes líneas te decimos cómo y quiénes podrán reclamar el efectivo.

Nuevos pagos directos EEUU. ¡Buena noticia en fin de semana! Las entregas de apoyos no han parado y en esta ocasión se ha revelado que millones de personas serán las afortunadas en obtener cheques que superan los $10,000 dólares. Este domingo se ha dado a conocer que una ayuda para familias estadounidenses viene en camino.

Confirman llegada de nuevos pagos directos de hasta $17,500 dólares en EEUU

Se insta a las personas que residen en EEUU el estar alertas para saber sí califican o no en recibir los nuevos pagos directos de ayuda con un valor de hasta $17,500 dólares para reforzar su economía tras la dura crisis de la inflación que se ha vivido en los últimos tiempos, para poder reclamar el efectivo.

Los estadounidenses elegibles recibirán un cheque por más de 10 mil dólares, este pago irá dirigido a residentes de Nueva Jersey que cuenten con propiedades, de acuerdo con The Sun, US Metals Refining Co. acordó pagar a los solicitantes calificados dar el apoyo económico para resolver las acusaciones de contaminantes. Archivado como: Nuevos pagos directos EEUU.