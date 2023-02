Y es que las parejas en la casa están a la orden del día pues de un tiempo para acá pareciera que es la mejor estrategia para ganar adeptos y empatía de la gente con tal de no salir del reality show; al momento son tres los ‘supuestos romances’: Arturo Carmona y Dania; por otro lado Pepe Gámez con Aleida Núñez y finalmente Aylín Mujica con El Rey Grupero.

La líder de la semana resultó ser Aylín Mujica quien fue la ganadora de la prueba por lo que evidentemente no podrá ser nominada por nadie y tendrá el privilegio de salvar al habitante que desee una vez que se conozcan los nominados para expulsión, por lo que seguramente ‘El Rey Grupero’ seguirá muy ‘pegado’ a ella.

Sin embargo, al ex de Alicia Villarreal le llamó la atención Dania por lo que Mujica quedó a un lado, y los señalamientos de que se ‘consuela’ con El Rey Grupero no sólo vienen de la audiencia sino también de sus compañeros… ¿será acaso que cuando deje de ser líder corra riesgo de ser una de las nominadas para salir?

Entran nuevos participantes a ‘La Casa de los Famosos 3’

Antes de las nominaciones y con Aylín Mujica como líder de la semana, se sorprendió a los habitantes de ‘La Casa de los Famosos 3’ con el ingreso de las celebridades que reemplazarían a Aristeo Cázares y a Monique Sánchez, y se tratan de Diego Soldano, actor argentino de varias series de Telemundo, así como de Samira Jalil, una de las llamadas ‘fans’ que participaron una semana antes de entrar los participantes actuales.

Las reacciones no se hicieron esperar al ver a los dos llegar pues mientras que Aylín Mujica se entusiasmó por ver al actor con el que ya había trabajado, así como Raúl y Dania por la entrada de Samia, las caras de Juan Rivera y El Rey Grupero no demostraron lo mismo, rechazándolos y considerando una injusticia, más al enterarse que no podrían ser nominado en la primer semana… ¿pero quienes quedaron nominados?