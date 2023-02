Osmariel Villalobos se convierte en la cuarta eliminada de La Casa de los Famosos

La bella presentadora venezolana habla en exclusiva para Mundo Now

Revela quién es su favorito para ganar Osmariel Villalobos Casa de los Famosos. Siendo la cuarta semana de haber iniciado el reality más popular de los Estados Unidos, La Casa de los Famosos, se ha dado a conocer un nuevo miembro que abandona la casa. Hablamos de la presentadora de televisión venezolana, Osmariel Villalobos quien se convirtió en la cuarta expulsada del show de Telemundo. Cabe recordar que la también modelo obtuvo la menor cantidad de votos para lograr quedarse al menos otra semana más en el programa, cabe recordar que fue nominada junto a Rey Grupero, José Rodríguez, Aylin Mújica y Dania Méndez. Ahora, la bella actriz habló en exclusiva para Mundo Now sobre cómo fue que tomó su salida de la casa. Osmariel Villalobos Casa de los Famosos: ¿Crees que tu cometido se cumplió dentro de La Casa de los Famosos? Cabe recordar que Osmariel se une a las otras celebridades que han quedado eliminadas, como lo son, Jonathan Islas, Liliana Rodríguez y Nicole Chávez. La venezolana revela que se siente tranquila tras haber sido la cuarta eliminada y que el tiempo que estuvo encerrada pasó demasiado lento. “Estoy tan tranquila y en paz. Orgullosa del trabajo que realicé dentro de la casa. Fueron cuatro semanas que en realidad cada día era agotador. Este se siente lento, se siente que no va a terminar. Y de verdad creo que estoy orgullosa. Sentía que ya era mi momento. Es como un encuentro de emociones, porque no quieres dejar a tus compañeros. No quieres dejar la competencia porque sabes que puedes dar más cada día”, dijo la venezolana.

Osmariel Villalobos Casa de los Famosos. Nicole Chávez dijo que tú había sido la única valiente en enfrentar a Paty Navidad. ¿Qué impresión te llevas de ella? “Paty Navidad, primero, la respeto muchísimo. Tiene una carrera en el mundo artístico de muchos años. Increíble. De verdad que para mí es un placer haberla conocido, pero también conocí su otro lado dentro de la casa. Y cuando en realidad pasó lo que pasó, que si se victimizó y puso a todos en un solo saco y diciéndonos que eran mal agradecidos porque lo único que hacía era cocinar para nosotros con amor y lo que hacíamos era criticarla y que por eso la nominaron, porque entró a la cocina”. “Eso fue lo que no estuve de acuerdo. Quise ser yo, quise decirle las cosas con amor, con respeto, porque le tengo mucho respeto, pero decírselas, porque para mí no era la razón por la que ella había sido nominada. Fue por la actitud que tomó antes y dijo basta de comer, de compartir con nosotros en la mesa. Ya no hablaba, no se comunicaba. Y si contamos la ausencia y ella decía que no se podía tomar nada personal y en realidad lo estaba tomando”, agregó Osmariel. Archivado como: Osmariel Villalobos Casa de los Famosos

¿Qué opinión te merece La Materialista, tú crees que realmente es una buena amiga contigo? Durante su estancia en el reality show de Telemundo, se observaron algunas pláticas entre Aleida y La Materialista que ambas coincidieron cuando están hablando un poco de la venezolana. De igual manera, se vio que la bella modelo tuvo algunos choques con La Materialista. “Nunca, nunca hable mal de ella y si me dolió, porque las cosas se dicen, las cosas se arreglan hablando. No tiene que estar diciendo lo que no y lo que sí a otra persona y no decírmelo a mí porque en realidad se entiende que La materialista es una mujer frontal y sincera, así la veía yo, pero no lo hizo conmigo, ¿por qué razón?, no lo sé”. Archivado como: Osmariel Villalobos Casa de los Famosos

¿Qué opinión te merece Osmel, tú lo conocías de antes también? De igual manera, mencionó que ella prefiere a los tipos frontales como su excompañero Osmel, quien durante su carrera en las pasarelas como reina de belleza, el empresario y diseñador Osmel Sousa le decía las cosas de frente. “El concepto que tenía de Osmel Sousa hace 12 años y el que tengo ahora es que es un hombre que te dice la verdad”. “Lo que pasa es que la diferencia está en cómo dicen las cosas, porque yo te puedo decir una verdad, pero como la digo, ahí está la diferencia. Uno tiene que saber decir las cosas con tacto, con amor, para que el otro lo tome de la manera que se lo estás diciendo. El hombre dice las cosas, pero como ya yo lo conozco de hace mucho tiempo, yo lo tomaba como lo tomé, porque él no me estaba diciendo palabras para hacerme sentir mal, era simplemente lo que él pensaba”. Archivado como: Osmariel Villalobos Casa de los Famosos

¿Quién te gustaría que ganara? La modelo reveló a su favorito para ganar el reality show, y confesó que en su estancia dentro de la casa, le dio un voto de nominación para la persona a quien considera que le gustaría que ganara este concurso. “Aunque le di un voto para bien de nominación es Juan”. “Juan es un ser humano que yo cuando llegué a la casa dije, es un reflejo de que las personas sí tenemos oportunidad de cambiar y ser mejores personas cada día. Por eso él ha venido trabajando muchísimo. Este dice sus errores, dicen lo que fue sin miedo, sin pena. Esto fui yo, pero ahora soy diferente. Yo creo que Juan está demostrando realmente ser la mejor versión de sí mismo en la casa. Entonces de alguna manera se ha conectado mucho con los integrantes de la casa”. Archivado como: Osmariel Villalobos Casa de los Famosos

