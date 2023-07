Y es que sólo han pasado unos meses para que la que era conductora de Telemundo, se cambiara a la empresa competencia, Univisión pues comenzó a salir de pronto en Despierta América y otros shows de la cadena, por lo que ya no fue de extrañarse que este lunes se anunciara que será ahora la titular de ‘Siéntese Quien Pueda’, sustituyendo a Julián Gil.

Chiquibaby es la nueva conductora de Univisión tras varios años al frente de ‘Hoy Día’ en la competencia Telemundo, lo que sin duda no sorprendió a propios y extraños, puesto que es bastante común que tanto unos integrantes de una televisora como de otra, se cambien cuando acaban sus contratos y los sacan de la cadena, pero eso no siempre es bien recibido por la gente.

La gente sentencia la decisión de la cadena Univisión

A través de la cuenta de Instagram de People en Español, la gente expresó en su mayoría, descontento por la decisión de los directivos de Univisión de contratar de planta a Chiquibaby: “ya va a aparecer la Adamari también en Univisión , y así van de una cadena a la otra”, “Allá queda bien entre tanto mexicano se entienden”, “Jajajaa de ahí la botaron, se fue a Telemundo y ahora vuelve, así son solo 2 canales tienen los latinos en este País”.

Más personas escribieron: “Ahhh bueno Univisión le esta quitando los empleados a la competencia”, “De donde nunca debió irse, comunicadora de verdad y no payasas que ahora le quitan el trabajo a gente profesional”, “No salen de las mismas”, “¿Otra vez? Contraten a gente nueva”, “Univisión es racista solo quieren mexicanos por eso no veo esas cadenas latinas más de lo mismo reciclan”, “Felicidades mi Chiqui, me encantas como conductora, y si estuviera Adamari sería genial también”, se pudo leer.