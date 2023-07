Dieron a conocer la triste noticia

Una terrible enfermedad terminó con su vida

Dan a conocer detalles de su carrera

Andrea Evans , conocida por sus papeles en numerosos dramas matutinos, incluidos One Life to Live y The Young and the Restless, murió a la edad de 66 años el domingo 9 de julio. Uno de los hombres con los que trabajó compartió la lamentable noticia.

Evans era conocida por su papel de Tina Lord en One Life to Live, pero abandonó la serie debido a las amenazas de un acosador. Le sobreviven su esposo, Steve Rodríguez, y su hija Kylie, de 19 años. Conoce un poco de su exitosa carrera.

Un paso por su carrera

Evans, nacida en Aurora, Illinois, había aparecido en concursos de belleza y teatro regional cuando apareció como extra en el clásico de terror de Brian De Palma de 1978 The Fury . Ese año también apareció en la miniserie The Awakening Land.

La actriz dos veces nominada a un Daytime Emmy saltó a la fama en las décadas de 1970 y 1980 como la problemática adolescente Tina Lord en la telenovela de ABC One Life To Live. ARCHIVADO COMO: Muere actriz Andrea Evans