Niño hispano muere atragantado con albóndiga en su escuela (VIDEO)

Cuanta que una maestra intentó ayudarlo pero al no poder le señalo por donde era la enfermería de la escuela “Mi hijo corrió por su vida buscando ayuda”.

“Mi hijo era un buen chico, no lastimaba a nadie, era bien educado y cariñoso”, dice la desgarrada madre asegurando que la muerte se pudo evitar “hoy se cumple un mes. Estoy destrozada”.

“Yo no quiero que nadie más vuelva a pasar por esto. Ninguna madre… yo estoy muerta, este dolor no se va con nada”, comenta entre lágrimas la inmigrante mientras toca un dije de corazón plateado en su pecho. “Aquí tengo las cenizas de el porque siempre estará conmigo”.

Escuela rompe el silencio tras la tragedia

Mediante un comunicado el director de la escuela dijo sentir mucho la muerte del joven hispano. “Buenas noches, familias de la escuela secundaria Providence, me disculpo por interrumpir su noche, pero tengo algunas noticias importantes que compartir y una pregunta importante que hacerles esta noche. Me entristece compartir que supimos que un estudiante de séptimo grado, Josue Chavez Nolasco, falleció. Sus padres compartieron esto con nosotros hoy y me pidieron que lo compartiera con ustedes”.

“Mantendremos a la familia en nuestros pensamientos durante este momento difícil. Si esta es una conversación que le gustaría tener con su hijo en su casa esta noche, queremos apoyar la conversación mientras habla con su hijo para tranquilizarlo y apóyelos como parte del proceso de duelo”, se podía leer en el comunicado. Archivado como: Niño hispano muere atragantado.