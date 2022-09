Envían dinero extra completamente inesperado

Miles en Estados Unidos ya comenzaron a recibir cheques de más de $ 3,000 dólares

Podrían recibirlo por medio de un depósito directo o de un cheque en papel

¡DINERO EXTRA COMPLETAMENTE INESPERADO! Para suerte de muchos, las autoridades decidieron ‘adelantar la Navidad’, así que miles de ciudadanos en Estados Unidos ya comenzaron a recibir cheques de más de $ 3,000 dólares en sus cuentas bancarias.

Casi todos los habitantes de Alaska comenzaron a recibir este martes, 20 de septiembre, un jugoso cheque por más de $3,000 dólares que proviene de la riqueza generada por la venta del petróleo que se produce en el estado y de una ayuda extra por los costos de energía.

Adelantan la Navidad y miles en EEUU comienzan a recibir cheques de $ 3,000 dólares

Las autoridades en el estado de Alaska comenzaron a distribuir este martes los pagos del Fondo Permanente de Alaska (PFD) que este año es de $2,622 dólares por persona, la cifra más alta que se ha registrado desde que se creó este fondo de inversión en la jurisdicción.

Pero eso no es todo, porque no conformes con esta sustanciosa ayuda, los legisladores de Alaska aprobaron un cheque único adicional de $ 662 dólares como forma de ayudar a las familias a sortear los altos costos de la energía, apuntó The Associated Press.