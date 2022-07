Una niña de 12 años identificada como Josseline Molina Rivas murió al chocar un auto.

La menor iba conduciendo el Toyota Corolla de la familia.

El padrastro, quien iba de pasajero en el auto, quedó en coma tras el trágico accidente.

Una tragedia ha dejado desconsolada a una familia. La pequeña Josseline Molina Rivas, de tan solo 12 años, murió tras chocar el auto Toyota Corolla que conducía, mientras su padrastro, quien iba como pasajero, resultó gravemente herido y quedó en coma, indicaron las autoridades policiales.

El diario Mirror reportó este miércoles que la pequeña Josseline Molina Rivas murió cuando el automóvil salió disparado de la carretera y chocó contra un árbol el domingo 24 de julio. Según la policía, ella conducía el vehículo por Broken Land Parkway, en Columbia, Maryland, alrededor de las 2.00 de la madrugada, mientras su madre estaba en casa sin tener idea de lo que estaba ocurriendo.

El trágico final de la pequeña Josseline Molina

Su padrastro, de 36 años, era pasajero en el auto y ahora está en coma después de haber resultado gravemente herido en el accidente, acotó el reporte de Mirror. La madre de la niña, Grecia Rivas, contó que se había despertado en la cama al darse cuenta de que Josseline Molina no estaba allí con ella.

“Yo estaba dormida. No sentía a mi niña, y cuando desperté, estaba asustada. No encontraba las llaves de mi auto. No sabía dónde estaba Josseline”, expresó la afligida madre a Telemundo 44, citado también por Mirror. A su vez, agregó: “No sé nada. Ni siquiera sé a dónde iban… Cuando me fui a dormir, me fui a dormir con ella a mi lado… Por eso me desperté porque mi hija no estaba a mi lado”.