No está claro cuándo comenzó el ataque, pero la policía indicó que cuando el esposo llegó a la vivienda, “el perro todavía estaba comiendo el cuerpo”. El conmocionado esposo llamó inmediatamente a la policía, y cuando los oficiales llegaron, el pitbull se volteó y atacó al primer funcionario que entró al sitio.

Marina Verriest, de Long Island, murió después de que el pitbull de su familia la atacara brutalmente en su vivienda ubicada Albertson, condado Nassau, en la tarde del miércoles 27 de julio, según informaron las autoridades policiales citadas por el periódico local New York Post.

Una espantosa muerte ocurrió en Nueva York. Una anciana de 70 años murió devorada por la mascota de su familia, un perro pitbull que le había pertenecido a su hijo. Cuando el esposo llegó a la casa y encontró a la víctima en una escalofriante escena, el can todavía le estaba mordiendo partes del cuerpo.

El oficial que le disparó al perro ahora está recibiendo tratamiento en el hospital por sufrir un trauma después de presenciar la carnicería que se desató en la casa, acotó en la noche del miércoles el reporte del New York Post, que no precisó la identidad del esposo de Marina Verriest.

En el acto, el oficial tuvo que sacar rápidamente su arma, disparó y mató al pitbull que dejó a la anciana devorada. En poco tiempo, los equipos de emergencia médica llegaron a la casa y evaluaron a la víctima, pero la declararon muerta. Las prominentes heridas que le efectuó el can terminaron por arrebatarle la vida.

“La escena era bastante horrible. No sabemos a qué hora ocurrió el ataque, pero obviamente hubo muchas mutilaciones en el cuerpo y el brazo, la cara, las piernas”, detalló el comisionado de policía del condado de Nassau, Patrick Ryder, en una conferencia de prensa citada por el Post.

Un joven también murió atacado por su mascota

“No sabemos qué convirtió al perro (para desatar su ira) o por qué el perro atacó a la mujer. No había habido llamadas (al 911) domésticas previas en la casa o llamadas relacionadas con el perro”, mencionó el comisionado Patrick Ryder. La policía no cree que haya ocurrido ningún delito criminal en el trágico incidente, culminó el New York Post.

En otro caso, las autoridades informaron que Elliot Senseman, de 27 años, murió el domingo 24 de julio tras ser estrangulado por su mascota, una serpiente boa constrictor de 18 pies de largo (poco más de cinco metros) que se enroscó alrededor de su cuello, durante un incidente registrado en su casa en Pensilvania.