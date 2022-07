Alabama ejecutará el jueves por la noche a un hombre que fue declarado culpable de matar a su exnovia hace casi tres décadas

Se espera que Joe Nathan James Jr. reciba una inyección letal

La familia de la víctima se opuso a la ejecución y pidió que cumpliera cadena perpetua Alabama ejecutará el jueves por la noche a un hombre que fue declarado culpable de matar a su exnovia hace casi tres décadas, a pesar de que la familia de la víctima pidió que le perdonaran la vida, reseñó la agencia de noticias The Associated Press. Está previsto que Joe Nathan James Jr. reciba una inyección letal a las 6 p.m. CDT en una prisión del sur de Alabama. James fue condenado y sentenciado a muerte en 1994 por la muerte a tiros de Faith Hall, de 26 años, en Birmingham. Las hijas de Hall han dicho que preferirían que James cumpliera cadena perpetua. Pero la gobernadora de Alabama, Kay Ivey, dijo el miércoles que planeaba dejar que la ejecución continuara. Alabama tiene previsto ejecutar a Joe Nathan James Jr. este jueves Los fiscales dijeron que James salió brevemente con Hall y que se obsesionó después de que ella lo rechazó, acosándola y acosándola durante meses antes de matarla. El 15 de agosto de 1994, después de que Hall salió de compras con un amigo, James entró a la fuerza en el apartamento de su amigo, sacó un arma de su cintura y le disparó a Hall tres veces, según documentos judiciales. Un jurado del condado de Jefferson condenó por primera vez a James por asesinato capital en 1996 y votó a favor de recomendar la pena de muerte, que impuso un juez. La condena fue anulada cuando un tribunal estatal de apelaciones dictaminó que un juez había admitido erróneamente algunos informes policiales como prueba.

Familia de la víctima hace petición James fue juzgado nuevamente y nuevamente sentenciado a muerte en 1999, cuando el jurado rechazó las afirmaciones de la defensa de que estaba bajo presión emocional en el momento del tiroteo. Las dos hijas de Hall, que tenían 3 y 6 años cuando mataron a su madre, habían dicho recientemente que preferirían que James cumpliera cadena perpetua. “Siento que no podemos jugar a ser Dios. No podemos tomar una vida. Y no va a traer de vuelta a mi mamá”, dijo una de las hijas, Terryln Hall, a The Associated Press en una entrevista telefónica reciente. “Lo pensamos y oramos al respecto, y encontramos en nosotros mismos perdonarlo por lo que hizo. Realmente deseamos que haya algo que podamos hacer para detenerlo”, dijo Hall, y agregó que el camino hacia el perdón fue largo. Archivado como: Alabama ejecutará a Joe Nathan James Jr.

“Brutal asesinato justificaba una sentencia de muerte” “Yo lo odiaba. Y sé que odio es una palabra de sentimiento tan fuerte, pero realmente tenía odio en mi corazón. A medida que crecí y me di cuenta, no puedes caminar con odio en tu corazón. Todavía tienes que vivir. Y una vez que tuve mis propios hijos, ya sabes, no puedo transmitirlo a mis hijos y hacer que caminen con odio en sus corazones”, dijo. El fiscal general de Alabama, Steve Marshall, había instado a Ivey a dejar que la ejecución siguiera adelante y escribió que “es nuestra obligación garantizar que se haga justicia para el pueblo de Alabama”. “El jurado en el caso de James decidió por unanimidad que su brutal asesinato de Faith Hall justificaba una sentencia de muerte”, dijo Marshall. En respuesta a la pregunta de un reportero, Ivey dijo el miércoles que no intervendría. Archivado como: Alabama ejecutará a Joe Nathan James Jr.

“la ejecución seguirá adelante” “Mi personal y yo hemos investigado todos los registros y todos los hechos y no hay razón para cambiar el procedimiento o modificar el resultado. La ejecución seguirá adelante”, dijo. James ha actuado como su propio abogado en su intento de detener su ejecución, enviando por correo demandas escritas a mano y avisos de apelación a los tribunales desde el corredor de la muerte. Un abogado presentó el miércoles la última apelación ante la Corte Suprema de Estados Unidos en su nombre. Joe Nathan James Jr. pidió a los jueces una suspensión, señalando la oposición de la familia de Hall y argumentando que Alabama no notificó adecuadamente a los reclusos sobre su derecho a seleccionar un método de ejecución alternativo. Argumentó que los funcionarios de Alabama, después de que los legisladores aprobaran la hipoxia de nitrógeno como un nuevo método de ejecución, les dieron a los reclusos solo un breve período de tiempo para seleccionar el nuevo método y los reclusos no sabían lo que estaba en juego cuando se les entregó un formulario de selección sin ninguna explicación. Alabama no está programando ejecuciones para reclusos que seleccionaron nitrógeno. El estado no ha desarrollado un sistema para usar nitrógeno para ejecutar sentencias de muerte. Archivado como: Alabama ejecutará a Joe Nathan James Jr.