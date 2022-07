El músico de 24 años, conocido por sus éxitos “23 Island” y “Elimination”, recibió un disparo mortal, mientras que un pariente identificado como Kenyatta Scott Sr. resultó herido, según confirmó el Departamento de Policía de Bogalusa al diario New York Post.

Asesinaron a otro músico en Estados Unidos. El prometedor rapero JayDaYoungan murió después de sufrir heridas de bala en la noche del miércoles cuando estaba frente a su casa en Luisiana, reportaron diversos medios de comunicación, entre esos el New York Post y NBC News , el jueves 28 de julio.

La víctima había conseguido un contrato musical con Atlantic Records en 2017. De acuerdo con su biografía en Pandora , ganó popularidad con los temas “Spinning” y “Taking Off”. Su carrera lo vio colaborar con artistas como Lil Durk, Lato y Moneybagg Yo. Lanzó su álbum debut “23 Is Back” en junio de 2021. Su mixtape “Forever 23” y su primer esfuerzo de estudio oficial “Baby23” figuraron en Billboard.

El rapero JayDaYoungan dejó un hijo pequeño, según sus publicaciones en las redes sociales. Y apenas unas horas antes de su muerte prematura, había publicado un video en Instagram donde mostró a un niño que se cree que era su hijo, según el informe publicado por el New York Post.

En octubre de 2021, lo atraparon portando una pistola que no se le permitía tener, ya que simultáneamente enfrentaba cargos de asalto en Texas, así como posesión ilegal de oxicodona. Estaba en libertad con una fianza de 175,000 dólares en ese momento después de ser arrestado un mes antes bajo sospecha de ser cómplice de asesinato en segundo grado.

Acumuló más de 1,2 millones de suscriptores en YouTube y se jactó de poseer más de 2,7 millones de seguidores en Instagram. La balacera, mencionó también el New York Post, se produjo solo un mes después de que él había sido liberado de la cárcel por cargos relacionados con armas.

Había sido sentenciado

Todavía no está claro si el rapero JayDaYoungan estuvo relacionado con el tiroteo. Fue sentenciado a cinco años de prisión por los cargos de armas, pero fue liberado el mes pasado y se le acreditó el tiempo cumplido por razones no precisadas, detalló el reporte del New York Post.

En otro caso, autoridades policiales confirmaron que unos sospechosos mataron a tiros a un rapero de Florida llamado Rollie Bands cuando estaba frente al complejo de apartamentos donde residía en Tampa. El suceso ocurrió minutos después de desafiar a sus críticos a confrontarlo en su casa a través de una publicación en Instagram. “Muchos de estos ni… saben dónde vivo en fr”, escribió el rapero en su Historia de Instagram, de acuerdo con el portal HipHopDX, citado también por el New York Post el martes 26 de julio. “Duermo en paz. Si un ni… quiere ‘smoke’, estoy en mi casa en 5 minutos”, agregó en el mensaje. Solo cinco minutos después de su publicación, alrededor de las 3.30 de la tarde del viernes 22 de julio, al rapero de Florida lo mataron de un disparo en el estacionamiento del complejo de apartamentos donde vivía.