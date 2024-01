27 muertos en ataque a mercado.

Ucrania acusada de ataque.

Incendio en puerto ruso.

Al menos 27 personas perdieron la vida el domingo en un devastador ataque con proyectiles contra un mercado en las afueras de la ciudad de Donetsk, ubicada en territorio ucraniano actualmente ocupado por Rusia.

Las autoridades locales informaron sobre el trágico suceso, detallando que otras 25 personas, incluidos dos niños, resultaron heridas en el suburbio de Tekstilshchik.

Denis Pushilin, líder de las autoridades designadas por Rusia en Donetsk, acusó al ejército ucraniano de lanzar los mortíferos proyectiles que impactaron la zona.

Según Pushilin, los proyectiles de calibre 155 mm y 152 mm fueron disparados desde la dirección de Kurakhove y Krasnohorivka hacia el oeste.

Reacciones y condena nacional

Aunque Kiev no emitió comentarios inmediatos sobre el incidente, la información no pudo ser verificada de manera independiente por The Associated Press.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia condenó el ataque, atribuyéndolo a Ucrania y calificándolo como un «ataque terrorista».

En un comunicado, sostuvieron que estos actos demuestran la falta de voluntad política por parte de Kiev para buscar una solución pacífica al conflicto.

Mientras tanto, los servicios de emergencia continuaban trabajando en el lugar para socorrer a las víctimas.