Detienen a mexicana en aeropuerto de Nueva York y todo por una diadema

«Pasé, nadie me dijo nada… Pero ya que estaba en Starbucks, ya comprando mi café y apunto de abordar, vi que corrieron dos policías mujeres», reveló.

«Ese día la verdad yo temí por mi vida porque hasta mi pasaporte me quitaron», compartió Dany Torres a través de su TikTok.

Giro inesperado en un viaje común

«Como buscando a alguien y yo como que volteé… ah pues me estaban buscando a mí, mi maleta es rosa mexicano o sea, era una maleta difícil de perder de vista», señaló.

«Estaban buscando específicamente esa maleta y llegaron, me agarraron de los brazos y me dijeron, ‘¿nos puedes acompañar?'», dijo la mexicana.

«En realidad no les pude decir que no, me escoltaron hasta un cuartito y yo les pregunté que qué estaba pasando», compartió en su TikTok.

Aunque la joven se sentía segura de no llevar nada ilegal, la pantalla mostraba la presencia de un objeto metálico filoso, desatando la incertidumbre.