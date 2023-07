No hubo arrestos pese a la lamentable actitud de la mujer racista

La familia ha recibido cientos de mensajes de apoyo y en su defensa. “Lamento mucho que te haya pasado esto. La gente puede ser inhumana a veces. ¡Es su problema, no el tuyo!”, escribió en TikTok la usuaria @Monika en favor de los agredidos.”Básicamente nos hizo sentir que no éramos lo suficientemente buenos para vivir en el mismo complejo de apartamentos en el que vivían ella y su novio”, dijo Jade, la joven que difundió el vídeo y quien no se explica porqué la agresión.

La familia no solo se sintió agredida por los insultos de la desconocida, si no por la manera de actuar de la policía. “Si le pusiera las manos encima como quería cuando se le acercó a la hija de mi amiga, porque soy una minoría, porque tengo tatuajes, ustedes (la policía) me habrían esposado sin dudar, sin una investigación”, se quejó Melanie Rangel Olmedo, testigo y amiga de los agraviados, porque según denuncian los oficiales no le hicieron ningún llamado de atención a la mujer por cómo despojó a la chica de su celular.