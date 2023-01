Snow incursionó en la música

Wavelenght, otra de sus obras principales, de 1967, se trata de la exploración de una habitación a través del lenguaje cinematográfico y los resultados que puede dar en imagen y sonido. Breakfast fue la secuela de esta producción y se estrenó en 1976. Otro de sus títulos más reconocidos son Rameau’s Nephew’ by Diderot (Thanx to Dennis Young) by Wilma Schoen (1974) o So Is This (1982).

Fuera del cine, Michael Snow tocó jazz de manera profesional durante los cincuenta y los sesenta, a la vez que también pintaba y se dedicaba a la escultura. Fue fundador de CCMC, conjunto de improvisación libre que se presentó en Canadá y a nivel mundial. Desde mediados de los setenta lanzó más de una docena de álbumes de estudio.