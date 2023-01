Cabe mencionar que la estrella de Hollywood había sido diagnosticado con cáncer de pulmón, por lo que se sospecha que pudiera ser la causa de su fallecimiento. A pesar de su enfermedad, sus familiares al dar la noticia de su muerte no revelaron las causas por la cual había perdido la vida.

Se ha confirmado la muerte del actor Earl Boen, mejor conocido como el psicólogo criminal Dr. Peter Silberman en la película de Terminator. Un miembro de la familia le dijo a TMZ que el veterano actor falleció el jueves pasado en Hawái, sin embargo no reveló la causa ni los detalles de su muerte.

Muere actor Earl Boen. Continúan las malas noticias para este inicio del 2023, ya que conforme van pasando los días se van dando a conocer más muertes de celebridades. En esta ocasión se confirmó el sensible fallecimiento de un actor de Hollywood, quien destacó en varios reconocidos filmes.

Él y Schwarzenegger fueron los únicos dos actores que aparecieron en las tres primeras películas de la franquicia. A su vez el actor estuvo activo en la industria de la voz en off, caracterizando al Sr. Bleakman en Clifford the Big Red Dog y Senior en Kim Possible, de acuerdo con el portal británico The Sun . Archivado como: Muere actor Earl Boen

“Lamenté ver que Earl Boen falleció a los 81 años. Esta es una de las mejores tomas de efectos visuales que existen de Terminator 2: Judgment Day, y la reacción de Boen como Dr. Silberman no tiene precio”, se lee en la publicación de Twitter donde se compartió el video de la escena mencionada. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ . Archivado como: Muere actor Earl Boen

“Perdimos una leyenda”

Otro de los trabajos más recordados fue cuando prestó su voz a personajes de videojuegos en Call Of Duty, la serie World Of Warcraft y Tales Of Monkey Island. “Maldita sea, perdimos una leyenda”, dijo un usuario en las redes sociales, impactado por la terrible noticia.

La primera esposa de Boen, Carole Kean, falleció en 2001 después de una batalla contra el cáncer de ovario. Kean también fue una actriz conocida por sus papeles en Benson, Hart to Hart y Monster in the Closet. Actualmente le sobreviven su segunda esposa Cathy, su hijastra Ruby y sus nietos Kimmy Abaricia y Kimo Harbin. Archivado como: Muere actor Earl Boen