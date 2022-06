Los lectores de Mundo Hispánico han estado al tanto de lo que acontece en el mundo de las estrellas y este caso no es la excepción. Ahora el ámbito de la música se vuelve a vestir de luto, pues se ha dado a conocer la sensible noticia del deceso de una querida cantante quien era la principal voz de la canción ‘Falling’.

Julee colaboró más de una vez con el director David Lynch

“David Lynch escribe, Angelo Badalamenti compone la música y yo me convierto en Doris Day de Neptuno y canto… David es el mejor profesor que he encontrado y me ha enseñado mucho sobre lo que es o no importante en la música y en el cine”, argumentó Julee Cruise ante una entrevista que ofreció para el diario de El País.

La también actriz nació en Creston, Iowa (Estados Unidos), colaboró por primera vez con David Lynch en 1986, cuando interpretó la canción ‘Mysteries of love’ para la película ‘Terciopelo azul’. Pero no fue con el único director con quien trabajó, pues participó con el cineasta Win Wenders en la cinta ‘Hasta el fin del mundo’ (1991), interpretando la versión de Elvis Presley “Summer kisses, winter tears”. Q.E.P.D Julee Cruise. Archivado como: Muere Julee Cruise.