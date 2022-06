La hija menor del matrimonio Obama está de cumpleaños.

Sasha Obama celebra su cumpleaños 21 este viernes 10 de junio.

El expresidente Barack Obama y la exprimera dama, Michelle, publicaron emotivas fotografías para festejar.

¡Hoy habrá fiesta! Sasha Obama, la hija menor del expresidente Barack Obama y su esposa Michelle, alcanza su cumpleaños número 21 y sus padres lo ha empezado a celebrar con la publicación de emotivas fotografías en Twitter, donde el festejo se ha viralizado con la frase “Feliz cumpleaños, Sasha”.

“¡Feliz cumpleaños, Sasha! Me ha encantado verte crecer hasta convertirte en la joven inteligente, hermosa y cariñosa en la que te has convertido. Y no importa la edad que tengas, siempre serás mi bebita. ¡Miren esas mejillas!”, escribió Barack Obama en Twitter junto a una foto de Sasha cuando era pequeña.

Sasha Obama está de cumpleaños

Por su parte, la exprimera dama Michelle Obama también publicó en la misma red social una fotografía de una sonriente Sasha cuando era bebé con la descripción: “Mi bebé se ha convertido en una joven hermosa, independiente, compasiva y muy capaz. Pero siempre serás mi pequeño guisante. Estoy tan orgullosa del ser humano en el que te estás convirtiendo. Con amor, tu mami”.

El portal Hello Magazine también reseñó que Michelle Obama deleitó a sus seguidores con una imagen de cuando Sasha era un bebé. En la foto, la exprimera dama se arrimaba a su pequeña, quien lucía adorable con sus mejillas rellenas. Los fanáticos se quedaron sorprendidos de que Sasha tuviera ya 21 años, ya que muchos la vieron crecer en la Casa Blanca, acotó el referido medio.