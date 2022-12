“Hola a todos, no se preocupen. ¡Estoy bien y pronto volveré a la normalidad, pero por desgracia la princesa del teatro de Torquay no tendrá a la Emperatriz Gladys en la pantomima esta Navidad! ¡Estoy muy bien y pronto volveré a la normalidad!”, había compartió la actriz, un día antes de perder la vida, en su cuenta de Instagram. Archivado como: Muere actriz Ruth Madoc

Muere actriz Ruth Madoc: “Tesoro nacional”

En cuestión de su carrera en el mundo del espectáculo, la agencia para la que laboró enalteció la carrera en el espectáculo y detalló los trabajos en los que participó Ruth Madoc. Uno de ellos, y el que le hizo saltar a la fama, fue su presentación en la serie de televisión como Gladys Pugh en Hi-De-Hi, de la BBC One que trataba sobre un campamento de vacaciones ambientado a finales de los años cincuenta, indicó The Sun.

“Desde su trabajo en películas como El violinista en el tejado y Under Milk Wood con Richard Burton y su icónica actuación en televisión como Gladys Pugh en Hi De Hi!, y más recientemente en Little Britain y en el escenario con Calendar Girls (la obra de teatro y el musical), además de la reciente aclamación en cortometrajes Skinny Fat y Cardiff, era realmente un tesoro nacional y estaba deseando volver al juego en 2023 con El mejor hotel exótico Marigold.”, expresó el comunicado de prensa y citó Daily Mail.