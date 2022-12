En medio de las declaraciones de Adamari, la novia de Toni ‘estalla’

Novia de Toni Costa le responde a Adamari. El día de ayer, la talentosísima Adamari López volvió a dar bastante de qué hablar, luego de confesarse en pleno programa en vivo en ‘Hoy Día’, luego de meses de haber guardado total silencio sobre su rompimiento con Toni Costa, la boricua pensó que era el momento perfecto para hablarlo públicamente.

La puertorriqueña se sinceró y explicó todo el proceso por el que pasó con el instructor de zumba, quien ahora se encuentra en una relación con la modelo mexicana Evelyn Beltrán, sin embargo, parece que su novia quedó muy molesta tras las declaraciones de Adamari, tanto así, ¡que decidió contestarle!

Novia de Toni Costa le responde a Adamari: ¿Qué dijo Adamari sobre su ex?

“No podíamos continuar, no era saludable para mi continuar en una relación en la que había un patrón que se seguía repitiendo y que no podía permitir, no le podía dar ese ejemplo a mi hija y a lo mejor cumplió el tiempo que tenía que cumplir y me dio el regalo más grande que es mi hija, seguiremos siendo familia por mi hija…”, compartió en ‘Hoy Día’.