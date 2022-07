Muere actriz Mary Alice. Hollywood se encuentra de luto , luego de darse a conocer la sensible muerte de una reconocida estrella que brilló en el mundo del espectáculo. La noticia sorprendió a millones de seguidores en las redes sociales quienes inmediatamente la reconocieron por sus destacadas participaciones en varios filmes.

Muere actriz Mary Alice: Falleció de causas naturales

Mary Alice fue una actriz de cine , televisión y teatro ganadora de premios Emmy y Tony de Indianola, Mississippi . Cabe mencionar que a lo largo de los años, protagonizó varias producciones, incluidas Malcolm X, The Matrix Revolutions y I’ll Fly Away. Antes de actuar, trabajó como maestra en Chicago , según The Sun.

Fue durante ese tiempo que descubrió su pasión por la actuación y, a principios de la década de 1970, su carrera comenzó a despegar. La estrella de Hollywood protagonizó programas de televisión y películas durante los siguientes 30 años, pero finalmente se retiró en 2005.