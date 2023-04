Su destacada carrera

Su carrera como actriz comenzó en 1969 cuando obtuvo un papel en la serie de televisión Get Smart con Don Adams y Barbara Feldon. Luego interpretó a una enfermera en The Interns al año siguiente, y tuvo un pequeño papel no acreditado como Pam en la exitosa película The Andromeda Strain en 1971, según Daily Mail.

Después de su éxito en la serie de MASH, interpretó a la Sra. Charlotte Miller en la serie de televisión Fame desde 1982 hasta 1983. Apareció en cuatro episodios. Culminó su destacada carrera interpretando a Diane Harris en el proyecto de 2006 Long-Term Relationship. Archivado como: Muere actriz Judy Farrell