Encontrado sin vida

El hermano mayor Ashley Jones fue descubierto en una estación de tren en las afueras de San Francisco el 17 de diciembre, dijo la oficina del forense local. La investigación sobre su muerte aún está en curso y los médicos forenses están esperando los resultados del informe de toxicología, dijeron las autoridades.

El departamento de policía local le dijo a The US Sun: “A las 5:47 am, los oficiales y el personal médico respondieron a la estación con respecto a un hombre adulto que no respondía. “El personal médico declaró al hombre fallecido. No hay sospecha de juego sucio”. ARCHIVADO DE: Muere hermano Ashley Jones