Muere joven promesa del deporte tras recibir disparo de su madrastra

El invitado salió de la habitación y segundos después escuchó un disparo. “Mi última imagen de él es verlo ahí, tirado en el piso”, dijo Santos, quien regresó al lugar y notó que la joven promesa del deporte ya no respiraba y que se encontraba tendido en el suelo con la cara pálida.

“Le decía ‘no juegues con eso porque es una pistola’, y ella se reía, así como que ‘tranquilo, no va a pasar nada’, pero yo sí le tenía miedo, porque era una pistola, y ya al momento que nos íbamos siguió apuntándonos a los perros, a mí y a Aquiles “, narró Santos.

¿Pagará por la muerte de Aquiles?

Las primera investigaciones policiales apuntan a que la mujer no sabía utilizar el arma y que habría asesinado a su hijastro por accidente. Según la policía, el arma se disparó sin querer por una negligencia y mal manejo. Aunque esto no quiere decir que la mujer, que no fue identificada, saldrá bien librada de la situación.

Por lo pronto, la Fiscalía tendrá que decidir si presentará cargos en contra de la madrastra y cuáles serían esos cargos. “No era el más rápido, no era el más grande, pero tenía el corazón más grande. Sus compañeros no pueden entender por qué ha pasado esto, cómo ha sucedido. No podemos explicarlo”, dijo afligido Richard Jobson, director del equipo para el que jugaba Aquiles.