“Lo siento mucho, mi más sentido pésame por salvarme, lo siento muchísimo”, dijo entre lágrimas Diana Flores a la estación de televisión. “No se lo merecían, ni sus familias. Realmente no lo hicieron. Estaban tratando de ayudarme y les dije antes de que entraran a la habitación: ‘No entren. Tiene un arma’”. Para ver las declaraciones de Diana Flores haga click AQUÍ .

La esposa de un hombre que mató a dos policías del sur de California el martes en un tiroteo le dijo a un canal de televisión que su esposo la había atacado previamente y advirtió a los oficiales que tenía un arma dentro de un motel suburbano de Los Ángeles, reseñó The Associated Press.

Hispano se encontraba en libertad condicional

Justin William Flores estaba en libertad condicional por un cargo de arma en el momento del tiroteo, que ocurrió un día después de que su oficial de libertad condicional solicitara que regresara a la corte a finales de mes, según muestran los registros judiciales. La oficina del forense aún no ha revelado el nombre del sospechoso, pero la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles identificó a Flores a The Associated Press.

El miércoles, los dolientes dejaron ramos de flores, coronas de flores y velas frente a la estación de policía de El Monte para honrar a los oficiales caídos. “El cabo Paredes y el oficial Santana pagaron el máximo sacrificio”, escribió la ciudad de El Monte en un comunicado de prensa, “mientras ejercían una noble profesión, sirviendo a la comunidad que amaban”.