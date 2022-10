Trágica noticia en el mundo del deporte

Dan a conocer el fallecimiento de la fisicoculturista Johana Colla

La deportista, originaria de Argentina, murió horas después de quedar en segundo lugar en una competencia que se llevó a cabo en Brasil

¡Triste noticia! El mundo del deporte hispano se vistió de luto luego de que se diera a conocer el sensible fallecimiento de la fisicoculturista de origen argentino Johana Colla, de apenas 30 años de edad, horas después de que quedara en segundo lugar en una competencia que se llevó a cabo en Brasil, según reportó el portal Página 12.

De acuerdo con información de este mismo medio de comunicación, la deportista tenía 2 hijas y habría sufrido un paro cardiaco mientras dormía. Por más intentos que se hicieron, no pudieron reanimarla. Johanna participó en Women’s Physique sin imaginar que sería la última vez que subiría a un escenario. Días antes, también quedó en segundo lugar en otra competencia que se realizó en la localidad de Villa Carlos Paz, en Córdoba, Argentina. Descanse en paz.

Piden respeto a la memoria de la fisicoculturista argentina

Fue la sobrina de la fisicoculturista argentina Johana Colla quien confirmó su deceso por medio de sus redes sociales, aunque no quiso entrar en más detalles de lo que realmente pasó, pues dijo que esperarán hasta que se le realice la autopsia. También, pidió ayuda económica para solventar los gastos imprevistos que se presentaron por este trágico hecho.

“No iba a publicar nada todavia, pero lamentablemente, hoy nos despertamos con esta triste noticia de que Johana Colla falleció. Pido por favor que no estén preguntando que le pasó porque hasta que no le hagan la autopsia no vamos a saber bien. Ella había ido a Brasil a competir y por el fin de semana largo mucho no se puede hacer. Pido más que nada por sus dos hijas y mi abuela“.