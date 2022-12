Muere la leyenda del deporte, Paul Silas

Confirman el deceso a los 79 años de edad

¿Qué ocurrió con el deportista?

¡LUTO EN EL DEPORTE! Este domingo, se confirmó la muerte de la leyenda del deporte y tres veces campeón de la NBA, Paul Silas. Fue el columnista del Boston Globes, Bob Ryan, confirmó el deceso en redes sociales. Poco después, su familia anunció el fallecimiento y por el momento, se desconocen las causas del deceso.

Paul Silas se convirtió en una de las figuras claves en el mundo del deporte y cuando estuvo bajo el ala de los Celtics fue uno de los jugadores favoritos, logrando obtener dos de los anillos más deseados. En los años venideros, terminó siendo mentor de grandes figuras, una de ellas fue LeBron James.

MUERE PAUL SILAS

Confirman la muerte del exjugador y tres veces campeón de la NBA, Paul Silas, a los 79 años de edad. El deceso ocurrió este domingo y hasta el momento, no se dieron a conocer las causas del deceso. Silas destacó en el mundo del deporte y poco después de retirarse de la cancha, fue el primer mentor de LeBron James, indicó el portal AS.

La familia reveló la muerte a través de los Houston Rockets, para quienes el hijo de Silas, Stephen, es entrenador en jefe de segunda generación. El Boston Globe informó por primera vez sobre la muerte de Silas y no se anunció de inmediato ninguna causa oficial, declaró la agencia The Associated Press.