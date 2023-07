De nueva cuenta las tragedias se hacen presentes dentro del mundo del espectáculo, durante estas semanas del séptimo mes del 2023 han ocurrido grandes desgracias, los lectores de MundoNow han sido conocedores de lo que acontece en la farándula y esta no es la excepción.

A través del portal del diario británico de The Sun se dijo que Glynn fue muy conocida gracias a su papel dentro de la película ‘Sixteen Candles’ producida en el año 1984. Carlin nació en Cleveland, Ohio , pero se crió en Houston, Texas y tiempo después se mudó a Nueva York estudió en el Actors Studio, apuntó The Sun . Archivado como: Muere actriz Carlin Glynn.

Hace unas horas se dio a conocer el sensible fallecimiento de la actriz Carlin Glynn, quién tenía 83 años de edad. Según los primeros reportes, la querida estrella del cine murió por complicaciones de demencia y cáncer el pasado 13 de julio, así lo confirmó su propia hija, pero apenas comenzó a difundirse la triste noticia.

«El jueves 13 de julio falleció mi madre, Carlin Glynn Masterson. Yo estaba con ella. Siempre estaré agradecida por esos últimos momentos, no importa lo difícil que sea. La muerte es como nacer de la manera más extraña. Desde mi primer aliento hasta el último. Este hilo es tan frágil como fuerte. Ella era la persona torpe más graciosa que jamás conocerías», comienza el texto de Mary Stuart. Archivado como: Muere actriz Carlin Glynn.

Su propia hija confirmó la noticia del fallecimiento de la actriz

«Fuerte, inteligente, tonta, intuitiva, amable, generosa, apasionada y una oyente profunda. Ella estaba dedicada a mi padre y al enorme círculo de estudiantes y colaboradores que eran considerados su familia elegida. Lo peor de la demencia y el cáncer se cobraron su precio. Ella nunca perdió su sentido de la alegría o la maravilla», finaliza el escrito.

Carlin Glynn también tuvo papeles en la pantalla grande como Mae Barber en ‘Three Days of the Condor’ en 1975 e interpretó a Brenda Baker, la madre del personaje de Molly Ringwald, Samantha «Sam» Baker, en ‘Sixteen Candles’. Le sobreviven sus hijos, Mary Stuart Masterson, Alexandra Masterson y Peter Masterson Jr, ya que su esposo el actor y dramaturgo Peter Masterson, informó The Sun. Archivado como: Muere actriz Carlin Glynn. PARA VER LAS FOTOS DE CLICK AQUÍ.