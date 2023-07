Cabe mencionar que las co presentadoras para esta edición son las mexicanas Alejandra Espinoza y la cantante Ángela Aguilar, quienes serán las encargadas de presentar 15 nuevas categorías que “reflejan las últimas tendencias” de la música latina. Por lo que promete ser un evento espectacular.

«Eres muy linda pero que feo vestido no le queda», » todos fueron mal vestidos, los que fueron de negro en verano a un premio que se llama juventud», «Yo creo que debería cambiarse el apellido , en vez de Espinoza debería ponerse “Tohueso”», «Muy corrientito el modelito la verdad «, continuaron los mensajes. Archivado como: Alejandra Espinoza Premios Juventud

La presentadora y ex reina de belleza fue comparada con la princesa de Frozen, de igual manera recibió varias críticas por parte de los seguidores: «Alejandra es guapa pero con ese vestido parece el de Frozen», «Se ve corriente. Lo coció la señora de la esquina . No se ve de calidad», dijeron algunos usuarios.

«Parece papel de baño»

También en su cuenta de Instagram, donde compartió un video posando con el vestido, fue duramente criticada: «No me gusto. Parece papel de baño enredado en su cuerpo», «no me gusta mucho», «No me gusta el top», fueron algunos comentarios sobre su vestimenta para la ceremonia.

Otros mencionaron que la mexicana luce demasiado delgada: «Tienes comer muchos tacos», «No me gusto y esta muy delgada», «Parece el papel higiénico que se te pega en el zapato». De igual manera, recibió varios piropos por parte de sus seguidores. Archivado como: Alejandra Espinoza Premios Juventud. PARA VER LOS VIDEOS DA CLICK AQUÍ Y AQUÍ .